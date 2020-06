Κόσμος

Μακελειό σε σούπερ μάρκετ στην Κίνα

Τη δεύτερη επίθεση με μαχαίρι μέσα σε ένα 24ωρο στη χώρα, ανακοίνωσαν οι αρχές. Νεκροί και τραυματίες...

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν μέσα σε σούπερ μάρκετ σε κοινότητα της ανατολικής Κίνας, κατά τη διάρκεια επίθεσης με μαχαίρι, της δεύτερης σε ένα 24ωρο στη χώρα, ανακοίνωσαν οι αρχές σήμερα.

Το επεισόδιο καταγράφηκε χθες Πέμπτη στις 21:40 (τοπική ώρα· 16:40 ώρα Ελλάδας) σε κοινότητα της επαρχίας Φουτζιάν, σύμφωνα με δελτίο Τύπου των αρχών. Αργότερα, «η αστυνομία έθεσε υπό κράτηση κάποιον κ. Τζιανγκ, 35 ετών (...). Ο ύποπτος παραδέχθηκε (την ενοχή του για) τα γεγονότα», διευκρινίζεται. Δεν γίνεται αναφορά στο είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε στην ανακοίνωση. Οι επτά τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση και για την υπόθεση διενεργείται διεξοδική έρευνα, κατά το δελτίο Τύπου.

Αυτό το είδος επιθέσεων δεν είναι σπάνιο στην Κίνα, όπου η κατοχή πυροβόλων όπλων είναι αυστηρά ελεγχόμενη. Την Πέμπτη, επίθεση με μαχαίρι είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 39 άνθρωποι ανάμεσά τους πολλοί μαθητές, μέσα σε πρωτοβάθμιο σχολείο της Γκουάνσι, στο νότιο τμήμα της χώρας. Δύο ενήλικοι έχουν τραυματιστεί σοβαρά, πάντως δεν θεωρείται ότι διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Κατά δημοσιεύματα σε κινεζικά ΜΜΕ, που επικαλέστηκαν τις αρχές, ο βασικός ύποπτος ήταν ένας φύλακας στο σχολείο, ηλικίας περίπου 50 ετών.

Τον Νοέμβριο του 2018, 20χρονος σκότωσε έναν φοιτητή και τραυμάτισε άλλους εννέα, καθώς και δύο καθηγητές, σε τεχνική σχολή στη Γιουνάν, επαρχία στο νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας. Τα τελευταία χρόνια, οι επιθέσεις με μαχαίρια που έχουν διαπραχθεί μέσα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν πολλαπλασιαστεί, γεγονός που οδήγησε στη λήψη αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας.