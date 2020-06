Κοινωνία

Κόρη αγνοούμενου στον Υμηττό: δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας (βίντεο)

Έκκληση μέσω του ΑΝΤ1 και της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" κάνει η κόρη του άνδρα που αγνοείται στον Υμηττό, όποιος γνωρίζει κάτι, να επικοινωνήσει με τις Αρχές.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, από το πρωί της Πέμπτης, για έναν άνδρα που αγνοείται στον Υμηττό.

Ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις «χτενίζουν» την ορεινή περιοχή, στον Καρέα, όπου ο άνδρας συνήθιζε να κάνει βόλτα.

Στις έρευνες της Πυροσβεστικές που διενεργούν έξι πυροσβέστες με έναν σκύλο και τρία οχήματα, συμμετέχουν και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Η κόρη του αγνοούμενου, μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" έκανε έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι, να ενημερώσει τις Αρχές.

"Δεν έχουμε χάσει την ελπίδα μας. Αν κάποιος τον άφησε κάπου, εάν κατά λάθος τον χτύπησε, ας το πει ανώνυμα, ας ενημερώσει" είπε χαρακτηριστικά η κόρη του αγνοούμενου άνδρα.