Οικονομία

Αποκλειστικό ΑΝΤ1: έρχονται τέλη κυκλοφορίας με το μήνα (βίντεο)

Έρχεται ρύθμιση για τέλη κυκλοφορίας με το μήνα χωρίς το πρόστιμο του ενός επιπλέον μήνα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα".