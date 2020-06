Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Twitter μπλόκαρε βίντεο του Τραμπ προς τιμή του Τζορτζ Φλόιντ

Το Twitter επεσήμανε ότι το βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ παραβιάζει την πολιτική του περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Το Twitter μπλόκαρε ένα βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς τιμή του Τζορτζ Φλόιντ, επικαλούμενο την πολιτική της πλατφόρμας για τα πνευματικά δικαιώματα.

Το βίντεο αποτελείται από ένα κολλάζ βίντεο και φωτογραφιών από διαδηλώσεις και ταραχές που ξέσπασαν μετά τον φόνο του Αφροαμερικανού Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς, με τον Τραμπ να ακούγεται να μιλά.

Ο θάνατος του Φλόιντ έχει προκαλέσει ένα μεγάλο κύμα διαδηλώσεων στις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο. Το Twitter επεσήμανε ότι το βίντεο της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ παραβιάζει την πολιτική του περί πνευματικών δικαιωμάτων. “Ανταποκριθήκαμε σε βάσιμες καταγγελίες που μας έκαναν ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους”, εξήγησε εκπρόσωπος του Twitter.

Η προεκλογική εκστρατεία του Αμερικανού προέδρου ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης στις 3 Ιουνίου το βίντεο αυτό, που διαρκεί 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα και είχε ανάβει στο κανάλι YouTube του Τραμπ. Το βίντεο είναι ακόμη διαθέσιμο στο YouTube και μέχρι τώρα έχει 60.000 views και 13.000 likes.