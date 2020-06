Οικονομία

Αποζημίωση ειδικού σκοπού: ποιοι πληρώνονται σήμερα

Ποιοι θα λάβουν σήμερα το επίδομα των 800 ευρώ. Τι ισχύει για το επίδομα που θα λάβουν επιστήμονες.

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης, ύψους 40.756.800 ευρώ, από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικονομικού έτους 2020, προκειμένου να προχωρήσει η πληρωμή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε 50.946 δικαιούχους.

Από αυτούς οι 2.255 δικαιούχοι αφορούν αναστολές συμβάσεων Μαρτίου-Απριλίου 2020 ποσού 1.804.000 ευρώ και οι 48.691 δικαιούχοι αφορούν ειδικές περιπτώσεις ποσού 38.952.800 ευρώ.

Αυτό προβλέπει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, σύμφωνα με την οποία η πίστωση θα γίνει σήμερα 5 Ιουνίου.