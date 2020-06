Κόσμος

Χουριέτ: ο Ερντογάν έδωσε εντολή να αλλάξει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προτείνει, σύμφωνα με τη «Χουριέτ», η Αγία Σοφία να χαρακτηριστεί επισήμως τζαμί, αλλά παράλληλα να κρατήσει και την ιδιότητα του μουσείου...

Εντολή να αλλάξει το καθεστώς του μουσείου της Αγίας Σοφίας έδωσε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα «Χουριέτ».

Σύμφωνα με το sigmalive, το οποίο επικαλείται το τουρκικό δημοσίευμα, ο Ερντογάν προτείνει η Αγία Σοφία να χαρακτηριστεί επισήμως τζαμί, αλλά παράλληλα να κρατήσει και την ιδιότητα του μουσείου, ώστε να είναι επισκέψιμο και από τουρίστες, όπως το Μπλε Τζαμί απέναντι από την Αγία Σοφία, η οποία μετατράπηκε σε μουσείο το 1934.

«Στην Αγία Σοφία μπορεί να διαβάζεται και προσευχή, μπορεί να διαβάζεται και το εδάφιο της κατάκτησης από το κοράνι. Το έθνος μας θα πρέπει να αποφασίσει γι’ αυτό. Η Αγία Σοφία ως τζαμί μπορεί να συνεχίσει να δέχεται τουρίστες. Όπως το Μπλε Τζαμί. Απαιτείται ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα αυτό. Κάντε μία έρευνα για την Αγία Σοφία, εξετάστε το και μιλάμε», φέρεται να ζήτησε από την Κεντρική Επιτροπή του κόμματός του την Τετάρτη ο Τούρκος πρόεδρος, αν και επισήμανε ότι «δεν χρειάζονται βιασύνες, πρώτα να διερευνηθεί καλά το θέμα».

Σε δεύτερο άρθρο της η «Χουριέτ», το οποίο υπογράφει ο γνωστός για τις πηγές από το προεδρικό δημοσιογράφος, Αμπντουλκαντίρ Σελβί, επιβεβαιώνει ότι ο Ερντογάν προσεγγίζει «θερμά» τη λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί.