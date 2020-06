Life

Αγίου Πνεύματος - “Ενώπιος Ενωπίω”: ο Γιώργος Παπαδάκης μιλά για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια ξεχωριστή συζήτηση εφ΄ όλης της ύλης, με αναφορές σε άγνωστες πτυχές απο την επαγγελματική ζωή του "βασιλιά" της πρωινής ζώνης.

Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον Γιώργο Παπαδάκη.

Ο πρωταγωνιστής της πρωινής ζώνης των τελευταίων 30 ετών, μιλά για τις δύσκολες στιγμές μπροστά και πίσω από την κάμερα, την προσωπική του ζωή και την πορεία του στη δημοσιογραφία.

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου

