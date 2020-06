Συνταγές

Βιβλίο με τις συνταγές των “Friends”

Ένα διαφορετικό βιβλίο συνταγών πρόκειται να κυκλοφορήσει, συνδέοντας τη μαγειρική με την αγαπημένη τηλεοπτική παρέα του πλανήτη.

Βιβλίο μαγειρικής με συνταγές της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Friends» θα κυκλοφορήσει σύντομα με τις ευλογίες της Warner Brothers.

Ο τόμος με 100 συνταγές και την υπογραφή της σεφ Αμάντα Γι θα έχει πιάτα που έχουν παρουσιαστεί σε επεισόδια της σειράς, καθώς και λεπτομέρειες της κάθε ιστορίας που τα συνοδεύει.

Όσοι ανοίγουν τις σελίδες του βιβλίου ή θα ακολουθούν τις οδηγίες για να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους στη μαγειρική ή θα μπουν στον πειρασμό να παρακολουθήσουν για μία ακόμη φορά επεισόδια της σειράς.

Μεταξύ των συνταγών είναι οι τηγανητές πατάτες που ο Τζόι Τριμπιάνι αρνείται να μοιραστεί ακόμη και όταν βγαίνει ραντεβού με τη Σάρα, φίλη της Φίμπι, τα πιάτα που ετοιμάζει η Μόνικα για το δείπνο την Ημέρα των Ευχαριστιών, τα σοκολατένια μπισκότα της γιαγιάς της Φίμπι.

«Είτε είστε έμπειρος/η σεφ όπως η Μόνικα Γκέλερ, είτε απλά ξεκινάτε μια επιχείρηση κέτερινγκ όπως η Φίμπι Μπουφέ, είτε είστε ένας λάτρης του φαγητού, όπως ο Τζόι Τριμπιάνι, το βιβλίο «Friends: The Official Cookbook» προσφέρει μια ποικιλία συνταγών για σεφ όλων των επιπέδων» τονίζεται στην περιγραφή του βιβλίου.

Ετοιμάζοντας ορεκτικά, κύρια πιάτα, ποτά και επιδόρπια, θα μπορούσατε εύκολα να δημιουργήσετε ένα επικό δείπνο με θέμα τη σειρά «Friends».

Το βιβλίο μαγειρικής «Friends: The Official Cookbook» θα κυκλοφορήσει στις 22 Σεπτεμβρίου.