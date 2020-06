Αθλητικά

Μπαρτσελόνα – Μέσι: θα συνεχίσουν μαζί;

Η ρήτρα για μονομερή λύση του συμβολαίου λήγει σε λίγες μέρες…

Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να αρχίσουν οι πρώτες συνομιλίες για την ανανέωση του συμβολαίου του Λιονέλ Μέσι με την Μπαρτσελόνα, όπως αποκάλυψε η εκπομπή «El Partidazo» του ομίλου COPE.

Mάλιστα, στο σχετικό ρεπορτάζ, σημειώνεται πως η ρήτρα σύμφωνα, με την οποία ο ίσως καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο μπορεί να σπάσει μονομερώς τα συμβόλαιό του, δεν έληξε την 1η Ιουνίου, αλλά εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τις 10 του μήνα.

Ωστόσο, ο Μέσι, ο οποίος θα γίνει 33 ετών στις 24 Ιουνίου, δεν σκοπεύει να την ενεργοποιήσει, γιατί, όπως επιβεβαίωσε ο ίδιος ο παίκτης στις πιο πρόσφατες συνεντεύξεις του, αισθάνεται χαρούμενος στην Μπαρτσελόνα. Το τρέχον συμβόλαιο του λήγει το 2021.