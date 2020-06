Κοινωνία

Επίθεση μίσους σε άνδρα με ξύλινα ραβδιά (βίντεο)

Θύμα άγριας επίθεσης με ξύλινα ραβδιά έπεσε, το απόγευμα της Πέμπτης, στην οδό Μοναστηρίου, στη Θεσσαλονίκη, ένας Πακιστανός από ομάδα αλλοδαπών.

Το επεισόδιο έλαβε χώρα μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών και διερχόμενων οδηγών, αλλά μέχρι να ενημερωθούν οι Αρχές και να φτάσουν στο σημείο οι πρώτοι αστυνομικοί, οι δράστες χάθηκαν στα γύρω στενά.

Ακολούθησαν προσαγωγές, ωστόσο, δεν αποδείχτηκε η εμπλοκή κάποιου από τους προσαχθέντες στο συμβάν. Όσο για τον τραυματισμένο Πακιστανό, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έπεσε θύμα ληστείας...

Οι κάτοικοι της περιοχής του Σιδηροδρομικού Σταθμού έχουν εκφράσει επανειλημμένα την οργή και την αγανάκτησή τους για την παραβατική συμπεριφορά των αλλοδαπών. Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης έχει ενισχύσει ήδη τη δύναμη που επιτηρεί την περιοχή, αλλά όπως φαίνεται θα πρέπει να λάβει ακόμη αυστηρότερα μέτρα.

Πηγή: thestival.gr