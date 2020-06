Πολιτική

Κατερίνα Σακελλαροπούλου: Συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος

Το μήνυμα της Προέδρου της Δημοκρατίας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και την ανάγκη της προστασίας του και του μέλλοντός μας.

Η συνεργασία σε διεθνές επίπεδο είναι ο μοναδικός τρόπος που διαθέτει η ανθρωπότητα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την αποφυγή της οικολογικής καταστροφής, όπως τονίζει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει ότι το περιβάλλον, η οικονομία και η κοινωνική συνοχή είναι αναγκαίο να συνυπάρξουν μέσα από τις αναγκαίες σταθμίσεις, με θεμέλιο την αυτονόητη παραδοχή ότι το περιβάλλον είναι αναλώσιμο.

Παράλληλα, σημειώνει ότι φέτος γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον σε μία πρωτόγνωρη συγκυρία, καθώς βγαίνουμε σταδιακά από τη δυσκολότερη φάση μίας πανδημίας που έχει ήδη κοστίσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπινες ζωές σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Βγαίνουμε τραυματισμένοι, αλλά και λίγο σοφότεροι. Η πανδημία του κορονοϊού δεν αιφνιδίασε την επιστημονική κοινότητα, ήταν μία απειλή γνωστή. Μία απειλή που θα επιμείνει, διότι συνδέεται με την κρίση της βιοποικιλότητας, για την οποία σε μεγάλο βαθμό ενοχοποιείται και η υπερθέρμανση του πλανήτη», επισημαίνει η κ. Σακελλαροπούλου.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον, υποστηρίζει ότι σήμερα, παντού στον κόσμο, παρεμβαίνουμε και αλλάζουμε το περιβάλλον με ρυθμό πρωτόγνωρα ταχύ στην ανθρώπινη ιστορία. «Η ανεξέλεγκτη αποψίλωση των δασών, η καταστροφή των οικοτόπων, η εντατική γεωργία, το εμπόριο των άγριων ζώων, είναι μερικές από τις αιτίες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον και διευκολύνουν επικίνδυνα την εμφάνιση και εξάπλωση επιδημιών» προσθέτει.

Επιπροσθέτως, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρεται και στις προειδοποιήσεις της επιστημονικής κοινότητας, η οποία με κάθε ευκαιρία επισημαίνει ότι οι επιδημίες θα είναι συχνότερες, ότι θα εξελίσσονται ταχύτερα σε πανδημίες, ότι θα έχουν ακόμη σοβαρότερες οικονομικές επιπτώσεις και ότι θα κοστίζουν τη ζωή σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.

Μάλιστα, υπογραμμίζει την ανάγκη να αλλάξουμε πορεία, μεταβάλλοντας θεμελιωδώς τον τρόπο παραγωγής, το μοντέλο των επενδύσεων, τις καταναλωτικές συνήθειές μας.

«Η ανάγκη για καθαρές μορφές ενέργειας και πράσινες τεχνολογίες αποτελεί πλέον κοινό τόπο. Η χώρα μας οφείλει να συμμετάσχει ενεργά σ' αυτήν τη μετάβαση. Η δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο ενεργειακός μετασχηματισμός, η αξιοποίηση των αποβλήτων, η ανακύκλωση, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει.

Τέλος, η κ. Σακελλαροπούλου τονίζει, ότι το μέλλον της πατρίδας μας συνδέεται με την ικανότητά μας να προστατεύσουμε το μοναδικό φυσικό περιβάλλον μας και να διασώσουμε την πολιτιστική κληρονομιά μας και συμπληρώνει πως η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος υπενθυμίζει ότι η προστασία του περιβάλλοντος έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη βιώσιμη ανάπτυξη. «Την ανάπτυξη, δηλαδή, που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενιάς χωρίς να διακινδυνεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες», καταλήγει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.