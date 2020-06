Αθλητικά

Τι φέρνει το Πάμε Στοίχημα με την επιστροφή της Super League

Πολλές επιλογές για τα μεγάλα ντέρμπι, με τα οποία συνεχίζεται η αγωνιστική δραστηριότητα στην χώρα.

Μετά από τρεις μήνες η Super League επιστρέφει με δύο μεγάλα ντέρμπι. Την Κυριακή στις 19:30 θα διεξαχθεί το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός και στις 21:30 θα ξεκινήσει το αθηναϊκό ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκός. Η πρεμιέρα των play off θα γίνει το Σάββατο, στις 21:30 με τον αγώνα Άρης-ΟΦΗ.

Από σήμερα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ με την επιστροφή της Super League επιστρέφουν και οι επιβραβεύσεις των παικτών της ΟΠΑΠ ΑΕ. Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει τέσσερις προωθητικές ενέργειες:

2-0 & Έληξε

Στο Παρά 1

Boost 13

Boost Νίκης

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για να μάθετε περισσότερα για τις επιβραβεύσεις ΟΠΑΠ ρωτήστε τον πράκτορά σας.

Κουπόνι για τα κόρνερ και πάνω από 200 επιλογές σε κάθε αγώνα

Το Πάμε Στοίχημα ετοίμασε και ξεχωριστό κουπόνι για τα κόρνερ στη Super League, με την νικήτρια των κόρνερ, τα Over/Under κόρνερ, τα συνολικά κόρνερ της γηπεδούχου και της φιλοξενούμενης ομάδας, τα κόρνερ τριπλής επιλογής και τα Over/Under κόρνερ του πρώτου ημιχρόνου.

Περισσότερες από 200 είναι οι επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα για να ποντάρουν στους αγώνες της Super League. Ανάμεσα στα ειδικά στοιχήματα που προσφέρονται είναι και αυτά για τον πρώτο και τον τελευταίο σκόρερ, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, τον παίκτη που θα πετύχει χατ-τρικ, τα σκορ πολλαπλών επιλογών, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου και του δεύτερου ημιχρόνου, το λεπτό του πρώτου και του τελευταίου γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει.

Μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τα play off της Super League

Πολλά είναι και τα μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα που προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για τα play off της Super League, μεταξύ άλλων, για την ομάδα με τις περισσότερες νίκες, τα συνολικά γκολ, τις συνολικές κόκκινες κάρτες, τα συνολικά πέναλτι και αυτογκόλ.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν και σε κάθε ομάδα ξεχωριστά, για το αν θα παραμείνει αήττητη στα play off, αν θα κρατήσει το αήττητο στην έδρα της, τον ακριβή αριθμό νικών, τα συνολικά γκολ, τους συνολικούς πόντους και το παθητικό τερμάτων.