Τασούλας: το δικαστικό συμβούλιο θα αποφασίσει για τον Παπαγγελόπουλο

Τι είπε ο ΠτΒ για την λειτουργία του Κοινοβουλίου εν μέσω της πανδημίας.

“Η Βουλή δεν έπαψε να λειτουργεί καθόλου. Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος γινόταν ακόμη και τις πιο δύσκολες στιγμές της πανδημίας” δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κώστας Τασούλας.

“Η αναλογικότητα στην κοινοβουλευτική εκπροσώπηση εξασφαλίστηκε από το γεγονός ότι οι προδιαγραφές της προστασίας από τον κορονοϊό εφαρμόστηκαν από την πρώτη στιγμή στις αίθουσες της Ολομέλειας, της Γερουσίας, αλλά και στην Αίθουσα των Τροπαίων, η οποία λειτουργούσε ως εκθεσιακός χώρο”, δήλωσε ο κ. Τασούλας μιλώντας στο «Θέμα 104,6».

Επιπλέον, “ακόμη τηρούμε τις αποστάσεις” εξήγησε ο Πρόεδρος της Βουλής, το αποτέλεσμα των οποίων φάνηκε στα 1.030 μοριακά τεστ που διενήργησε η Βουλή σε βουλευτές και εργαζόμενους και βγήκαν όλα αρνητικά.

Κανονικά, επίσης, εξελίσσονται και οι εργασίες της προανακριτικής επιτροπής της Βουλής για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, οι οποίες παρατάθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου, μετά τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου.

“Αν αυτή η ιστορία τελικά καταλήξει σε παραπομπή, πριν το ειδικό δικαστήριο υπάρχει ένα δικαστικό συμβούλιο που αυτό θα κρίνει τελικά όλες αυτές τις αιτιάσεις που σήμερα γευόμαστε” τόνισε ο κ. Τασούλας, προσθέτοντας πως “η Βουλή ερευνά την υπόθεση, σχηματίζει ένα φάκελο και τον στέλνει στη Δικαιοσύνη και αυτή αποφασίζει”.

Επιπλέον, ως προς τις εργασίες της Βουλής το επόμενο διάστημα “η Βουλή θα λειτουργήσει με την Ολομέλεια όλο το καλοκαίρι. Μέχρι τα τέλη του Ιουλίου θα νομοθετεί” ανέφερε ο Πρόεδρος του σώματος, όπως και ότι θα υπάρχει μια ολιγοήμερη διακοπή τον Αύγουστο.

Ο κ. Τασούλας έκανε ειδική αναφορά στην υπερψήφιση με ευρεία πλειοψηφία (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ) του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αυτές τις ημέρες, δείχνοντας τη σύμπνοια των κομμάτων σε έναν κρίσιμο παραγωγικό τομέα.

Σε σύγκριση, μάλιστα, με κοινοβούλια άλλων χωρών με μακραίωνη κοινοβουλευτική παράδοση, όπως λχ. το βρετανικό, η Βουλή των Ελλήνων λειτουργεί στην πανδημία με πλήρη σύνθεση επιτροπών, δηλαδή 50 άτομα, επισήμανε ο κ. Τασούλας, ενώ εφαρμόζεται το σύστημα τηλεδιάσκεψης για την ακρόαση φορέων στις Επιτροπές της Βουλής.