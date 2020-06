Κοινωνία

Υμηττός: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος

Τραγωδία για την οικογένεια του 54χρονου, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν από δύο ημέρες.

Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής ο 54χρονος, ο οποίος αναζητείται από το πρωί της Πέμπτης.

Η σορός του βρέθηκε στη θέση Κακόρεμα, δίπλα στο στρατόπεδο Σακετά.

Στις έρευνες για τον εντοπισμό του συμμετείχαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις.

Η κόρη του, μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" είχε απευθύνει έκκληση σε όποιον είχε οποιαδήποτε πληροφορία να τη δώσει στις Αρχές.