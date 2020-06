Κόσμος

Φρίκη: Νηπιαγωγός πνίγει παιδί με μαξιλάρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολύ σκληρές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας ιδιωτικού παιδικού σταθμού.

Ένα τρομερό βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας. Μία δασκάλα σε νηπιαγωγείο έπνιξε με μαξιλάρι ένα κοριτσάκι ενός έτους, προκαλώντας του το θάνατο από ασφυξία και εμετό.

Το φριχτό περιστατικό έλαβε χώρα στην Ουκρανία και η 51χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία.

Η «παιδαγωγός», ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού, ήθελε να σταματήσει το παιδί να κλαίει, μετά από δάγκωμα άλλου παιδιού.

Στο βίντεο φαίνεται πώς βάζει το μαξιλάρι στο πρόσωπο του παιδιού, προτού το βάλει για ύπνο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παιδί πνίγηκε με τον εμετό του.

Εκείνη, αντί να καλέσει το ασθενοφόρο, συνέχιζε να σκουπίζει το μωρό με μωρομάντηλο.

Στη συνέχεια η Αστυνομία βρήκε το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας.

«Δεν σκότωσα το παιδί σας», επέμενε μπροστά στους γονείς της μικρής, μέσα στο δικαστήριο.

Η 51χρονη πάντως κρατείται ως ύποπτη για φόνο και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τη λειτουργία παράνομου παιδικού σταθμού.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους των γονιών, η γυναίκα έβγαλε τις κασέτες από τις κάμερες ασφαλείας και τις έκρυψε κάτω από τα μαξιλάρια, πριν φτάσουν εκεί οι Αρχές.