Επίθεση με βιτριόλι: οι τελευταίες εξελίξεις από τις αστυνομικές έρευνες

Γιατί οι αστυνομικοί που επεσκέφθησαν την 34χρονη στο νοσοκομείο, αποχώρησαν μετά από ελάχιστα λεπτά.

«Η 34χρονη δεν έχει αναγνωρίσει έως αυτή την ώρα κάποιο πρόσωπο. Πιστεύουμε, όμως, ότι όσο περνούν οι ημέρες και βελτιώνεται σιγά – σιγά η κατάστασή της θα μπορέσει να θυμηθεί κάτι παραπάνω και να μας δώσει στοιχεία που θα βοηθήσουν στον εντοπισμό της δράστιδας».

Αυτά τονίζουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αστυνομικές πηγές, για την επίθεση με βιτριόλι στην άτυχη γυναίκα, το πρωί της 20ης Μαΐου, στην περιοχή της Καλλιθέας.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και του Τμήματος Ασφαλείας Καλλιθέας επισκέφθηκαν, για ακόμη μια φορά, χθες (Πέμπτη), την 34χρονη, στο Θριάσιο Νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, αλλά παρέμειναν μόνο για δύο - τρία λεπτά στο χώρο, γιατί η νεαρή γυναίκα δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Έτσι, αποχώρησαν χωρίς να προκύψει κάτι νεότερο, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόοδο των ερευνών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση έχουν στα χέρια τους και τα αποτελέσματα των σαρώσεων των επικοινωνιών από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ενώ συνεχίζουν να λαμβάνουν καταθέσεις από πρόσωπα του φιλικού, επαγγελματικού, αλλά και του συγγενικού κύκλου της.

Σύμφωνα, μάλιστα, με τις ίδιες πηγές της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διασταυρώσουν κάποιες νέες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους.