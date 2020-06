Υγεία - Περιβάλλον

Παρέμβαση Κικίλια για τη μικρή Στέλλα που πάσχει από συγγενή καρδιοπάθεια

Ευχάριστα είναι τα νέα για την 3χρονη Στέλλα από την Κρήτη, η οποία πάσχει από συγγενή καρδιοπάθεια και η κατάσταση της υγείας της χρήζει άμεσης χειρουργικής επέμβασης, η οποία και έπρεπε να έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Όμως από τη μία η πανδημία κατά τη διάρκεια της οποίας η Καρδιοχειρουργική Εντατική Μονάδα μετατράπηκε σε μονάδα για περιστατικά με κορονοϊό και από την άλλη το γεγονός ότι το όνομα της μικρής εξαφανίστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, από τη λίστα αναμονής για χειρουργεία, προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην οικογένεια.

Το σοβαρό ζήτημα της 3χρονης ανέδειξε πρώτο το neakriti.gr, ζητώντας μια λύση στο πρόβλημά της. Μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον.

Τηλεφώνησε στην κα Βρανάκη, τη μητέρα του 3,5 ετών κοριτσιού, και συνομίλησε μαζί της για την περίπτωση της κόρης της. Όπως αναφέρει η μητέρα, ο κ. Κικίλιας τη ρώτησε τόσο για την υγεία της μικρής ενώ της επεσήμανε ότι θα διερευνήσει το θέμα με τη λίστα από την οποία το όνομα του παιδιού έχει χαθεί. Η κ. Βρανάκη, σύμφωνα με την ίδια, του ανέφερε ότι εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να βρει στο τηλέφωνο το διοικητή του νοσοκομείου, με τον υπουργό να δεσμεύεται ότι θα της τηλεφωνήσει, όπως και έγινε.

Η μητέρα μίλησε με τον διοικητή του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και η ίδια μαζί με την κόρη της ταξίδεψαν στην Αθήνα. Όπως επισημαίνει η κ. Βρανάκη, σήμερα οι γιατροί θα κάνουν επανεξέταση στο μικρό παιδί και στη συνέχεια θα της πουν τι μέλλει γενέσθαι με το χειρουργείο.