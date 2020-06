Life

Η Φιλαδέλφεια... αποκήρυξε τον Frank Rizzo (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των αντιδράσεων μετά την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ

«Αυτό είναι η έναρξη μιας διαδικασίας επούλωσης των τραυμάτων στην πόλη μας». Με αυτή τη φράση προς τους δημοσιογράφους, ο σημερινός δήμαρχος της Φιλαδέλφειας των ΗΠΑ, Jim Kenney συνόδευσε την υπογραφή διαταγής προς τις διαχειριστικές αρχές της πόλης, την περασμένη Τρίτη, να αφαιρέσουν αμέσως το ύψους τριών μέτρων ορειχάλκινο άγαλμα του πρώην αρχηγού αστυνομίας και δημάρχου Frank L. Rizzo, ο οποίος ήταν ένθερμος υποστηρικτής των φυλετικών διακρίσεων.

Το άγαλμα, το οποίο τοποθετήθηκε πλησίον του Δημαρχείου της Φιλαδέλφειας το 1998, υπήρξε για χρόνια στόχος ακτιβιστών που το αντιμετώπιζαν ως σύμβολο κτηνωδίας της αστυνομίας και ρατσισμού, και βανδαλίστηκε πολλές φορές. Η τελευταία απόπειρα βανδαλισμού ήταν όταν, στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας «Black Lives Matter» το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Πολιτεία της Πενσυλβάνια, πλήθη του έβαλαν φωτιά και προσπάθησαν να το γκρεμίσουν.

«Το άγαλμα αντιπροσώπευε εκείνη την περίοδο και έπρεπε να φύγει ώστε εμείς να κατανοήσουμε πού πρέπει να πάμε, κάνοντας βήματα προς τα εμπρός» τόνισε στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος Kenney. Κόσμος που παρακολουθούσε τον γερανό να σηκώνει το άγαλμα από το βάθρο του, ζητωκραύγαζε.