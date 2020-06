Υγεία - Περιβάλλον

Αρκτούρος: απεγκλωβισμός αρκούδας από παράνομη παγίδα (εικόνες)

Στον απεγκλωβισμό παγιδευμένης αρκούδας που είχε πιαστεί σε αυτοσχέδια παράνομη παγίδα για αγριογούρουνα στο Ροδίτη Σερβίων Κοζάνης προχώρησε το απόγευμα της Πέμπτης 4 Μαΐου η Ομάδα Άμεσης Επέμβασης (ΟΑΕ) του Αρκτούρου.

Την Πέμπτη το μεσημέρι κάτοικοι της περιοχής εντόπισαν την αρκούδα σε ρέμα λίγο έξω από το χωριό. Η νεαρή αρσενική αρκούδα προσπαθούσε απεγνωσμένα να απελευθερωθεί καθώς είχε πιαστεί από το πόδι. Οι κάτοικοι και η Πρόεδρος της κοινότητας ενημέρωσαν τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ και άμεσα στήθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού της παρουσία της Δασικής Υπηρεσίας Κοζάνης, της Θηροφυλακής και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης.

Παρά το γεγονός ότι το σημείο ήταν δύσβατο η ΟΑΕ μπόρεσε να πλησιάσει αρκετά κοντά της και να την αναισθητοποιήσει με επιτυχία. Αφού αφαιρέθηκε η παγίδα, ο κτηνίατρος του Αρκτούρου περιποιήθηκε τα τραύματα που είχε η αρκούδα στο λαιμό και στο πόδι και καθάρισε τις πληγές που δημιουργήθηκαν στην προσπάθειά της να απελευθερωθεί. Της τοποθετήθηκε ορός και έπειτα από λίγη ώρα ξύπνησε και έτρεξε και πάλι ελεύθερη.

Η επέμβαση της ΟΑΕ ήταν καίρια καθώς ο Θεόφιλος, όπως ονομάστηκε, ήταν ήδη πολύ εξαντλημένος. Πιθανότατα ήταν ήδη παγιδευμένος από το προηγούμενο βράδυ και εάν δεν απελευθερωνόταν άμεσα θα έχανε τη ζωή του τις επόμενες ώρες.

Η αυτοσχέδια παγίδα είχε τοποθετηθεί με στόχο κάποιο αγριογούρουνο. Ωστόσο, όπως γίνεται φανερό τέτοιου είδους παράνομες πρακτικές αποτελούν κίνδυνο για ακόμη μεγαλύτερα άγρια ζώα αλλά και για τον άνθρωπο, καθώς μπορεί να τραυματίσουν κάποιον επισκέπτη πεζοπόρο. Για το λόγο αυτό η Δασική Υπηρεσία θα προβεί σε μήνυση κατά αγνώστου.

Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο Αρκτούρος υπενθυμίζει ότι η επιβίωση της αρκούδας συνδέεται με την υγεία των δασών. Προστατεύοντας τον πληθυσμό τους προστατεύουμε το περιβάλλον.