Κορονοϊός: Η ομάδα αίματος που κινδυνεύει περισσότερο απο σοβαρή λοίμωξη

Η ομάδα αίματος με τα μεγαλύτερα ποσοστά σοβαρών λοιμώξεων και η ομάδα έκπληξη με τα μικρότερα.

Οι άνθρωποι με ομάδα αίματος Α+ έχουν αυξημένο κίνδυνο, σε σχέση με τις άλλες ομάδες αίματος, για ανεπάρκεια πνευμόνων και θάνατο λόγω σοβαρής λοίμωξης με Covid-19. Αντίθετα, όσοι έχουν ομάδα Ο είναι προστατευμένοι σε έναν βαθμό, σύμφωνα με μία νέα ευρωπαϊκή μελέτη που επιβεβαιώνει τα αρχικά ευρήματα προηγούμενης κινεζικής έρευνας, αυτήν τη φορά με βάση γενετική ανάλυση ασθενών.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Τομ Κάρλσεν του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Όσλο, οι οποίοι έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο medRxiv (δεν έχει υπάρξει ακόμη κανονική επιστημονική δημοσίευση), σύμφωνα με το «Nature», ανέλυσαν το γονιδίωμα περίπου 4.000 ανθρώπων από την Ιταλία και την Ισπανία, από τους οποίους οι 1.980 σε επτά νοσοκομεία αυτών των δύο χωρών είχαν αναπτύξει αναπνευστική ανεπάρκεια λόγω της Covid-19, ενώ οι υπόλοιποι δεν είχαν μολυνθεί από τον κορονοϊό.

Οι επιστήμονες εντόπισαν δύο γενετικές περιοχές που φαίνεται να κάνουν τους ανθρώπους πιο ευάλωτους στη λοίμωξη. Όσοι έχουν σοβαρή Covid-19 είναι πιθανότερο να έχουν στο DNA τους μία από αυτές τις δύο γενετικές παραλλαγές.

Η μία γενετική παραλλαγή βρίσκεται στην περιοχή του γονιδιώματος που καθορίζει την ομάδα αίματος. Η περαιτέρω ανάλυση βρήκε ότι η ομάδα αίματος Α+ σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής Covid-19, ενώ η ομάδα Ο με μικρότερο.

Η δεύτερη γενετική παραλλαγή βρίσκεται στο χρωμόσωμα 3 και φαίνεται να σχετίζεται, μεταξύ άλλων, με ένα γονίδιο που αλληλεπιδρά με τον μοριακό υποδοχέα των κυττάρων (μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης ACE2), που χρησιμοποιεί ο κορονοϊός SARS-CoV-2 για να διεισδύσει στα ανθρώπινα κύτταρα.