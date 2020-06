Αθλητικά

Ολυμπιακός: νέος τραυματισμός για τον Χριστοδουλόπουλο

Η ατυχία χτύπησε και πάλι τον διεθνή επιθετικό, λίγο μετά την επιστροφή του.

Η τύχη γύρισε ξανά την πλάτη στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Ο διεθνής άσος τραυματίστηκε στην σημερινή προπόνηση και η κατάστασή του θα εκτιμηθεί.

Οι πρώτες εκτιμήσεις από το ιατρικό τιμ του Ολυμπιακού αναφέρουν ότι έχει υποστεί κάκωση έσω πλαγίου συνδέσμου δεξιού γόνατος.

Να θυμίσουμε ότι ο Χριστοδουλόπουλος είχε επιστρέψει πρόσφατα από ρήξη χιαστών.