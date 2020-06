Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εντονα φαινόμενα προβλέπονται για αρκετές περιοχές της χώρας. Οδηγίες απο ειδικούς για τους καλλιεργητές.

Το Σάββατο, στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, βαθμιαία και στα νησιά του βορείου Αιγαίου, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες.

Οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης θα περιοριστούν στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι -νοτιοανατολικοί, 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το βράδυ. Γρήγορα στα δυτικά, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός το Σάββατο σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους καλλιεργητές για τη Μύγα της Μεσογείου στα πυρινόκαρπα:

Η μύγα της Μεσογείου είναι ένα εξαιρετικά πολυφάγο έντομο και μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα καταστρεπτική για πολλά είδη καρπών, από την έναρξη του σταδίου ωρίμανσης (αλλαγή χρώματος) και μέχρι τη συγκομιδή. Η προσβολή των καρπών από τις προνύμφες του εντόμου είναι συνήθως σημαντική σε οπωρώνες που δεν προστατεύονται συστηματικά από τους υπόλοιπους εντομολογικούς εχθρούς. Η προστασία των καρπών από έντομο αρχίζει από το στάδιο της αλλαγής χρώματος (έναρξη ωρίμανσης) και μπορεί να εφαρμοστεί είτε με ψεκασμό κάλυψης με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, είτε με δολωματικό ψεκασμό

Οι ψεκασμοί κάλυψης πρέπει να επαναλαμβάνονται ανάλογα με τη διάρκεια δράσης του εντομοκτόνου και τη δραστηριότητα των ακμαίων του εντόμου, ενώ οι δολωματικοί περίπου ανά εβδομάδα. Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και για τις περιπτώσεις καλλιεργειών που βρίσκονται κοντά σε οικίες, προτιμάται η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών. Επισημαίνεται ότι οι δολωματικοί ψεκασμοί είναι αποτελεσματικοί, όταν η εφαρμογή τους σε μία περιοχή είναι καθολική, δηλ. όταν εφαρμόζονται από το σύνολο των καλλιεργητών.

Τρόπος εφαρμογής δολωματικών ψεκασμών: Στο ψεκαστικό διάλυμα προστίθεται ελκυστική ουσία (υδρολυμένη πρωτεΐνη) σε αναλογία 2%. Ψεκάζεται με ποσότητα περίπου 200ml (ποτήρι κρασιού) το εσωτερικό και κορυφαίο τμήμα της κόμης (φύλλωμα και όχι καρποί) κάθε δεύτερου ή τρίτου δένδρου του οπωρώνα. Τα δένδρα της περιμέτρου του οπωρώνα σε μία ή δύο σειρές ψεκάζονται όλα. Είναι σημαντικό να ψεκάζονται ο φράχτης και οι θάμνοι στην περίμετρο του οπωρώνα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

Αναλυτικά ο καιρός για τους αγρότες με τον Τάσο Αρνιακό: