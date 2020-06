Κόσμος

Νέο τελεσίγραφο του Ντουτέρτε σε εμπόρους ναρκωτικών

Τι διαμηνύει ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, μετά τον εντοπισμό μεγάλης ποσότητας μεθαμφτεμινών.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Ροντρίγο Ντουτέρτε επανέλαβε σήμερα την απειλή του να σκοτώσει τους διακινητές ναρκωτικών, αφού η αστυνομία κατέσχεσε 756 κιλά μεθαμφεταμίνες, γεγονός που σύμφωνα με τον ίδιο αποδεικνύει ότι η χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας έχει αναχθεί σε διαμετακομιστικό κέντρο για τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η αξία των ναρκωτικών αυτών εκτιμάται στα 5,1 δισεκατομμύρια πέσος (περίπου 89 εκατομμύρια ευρώ).

Η ποσότητα αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατασχεθεί στις Φιλιππίνες από το 2016 όταν ο Ντουτέρτε εξαπέλυσε τον αιματηρό του πόλεμο κατά των ναρκωτικών.

“Αν καταστρέφεις τη χώρα μου διακινώντας ναρκωτικά θα σε σκοτώσω”, τόνισε ο πρόεδρος Ροντρίγο Ντουτέρτε.

Δεν εξήγησε από πού πιστεύεται ότι προήλθαν τα ναρκωτικά αυτά, όμως επεσήμανε ότι οι Φιλιππίνες αποτελούν διαμετακομιστικό κέντρο για μεξικανικά καρτέλ.

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων επέκρινε με έντονους χαρακτηρισμούς και τις οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καταγγέλλουν την εκστρατεία του κατά των ναρκωτικών.

Ο ΟΗΕ σε έκθεσή του ανέφερε ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στις Φιλιππίνες ενδέχεται να έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο του πολέμου κατά των ναρκωτικών εν μέσω “σχεδόν πλήρους ατιμωρησίας” για την αστυνομία και έπειτα από την υποκίνηση ανώτερων αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, ο αριθμός των φερόμενων διακινητών ναρκωτικών που έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις της αστυνομίας από τον Ιούλιο του 2016 ανέρχεται σε 5.600.

Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η αστυνομία προχωρά σε εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες υπόπτων, με τους αστυνομικούς να το διαψεύδουν και να διαβεβαιώνουν ότι ενεργούν πάντα ευρισκόμενοι σε αυτοάμυνα.