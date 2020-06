Κόσμος

Κορονοϊός - Ινδία: χαλάρωση μέτρων παρά το ρεκόρ σε νέα κρούσματα

Μόνο τις τελευταίες 24 ώρες, καταγράφηκαν περίπου 10.000 νέα κρούσματα, αλλά οι Αρχές ανοίγουν εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και χώρους λατρείας.

Παρά την αύξηση των νέων κρουσμάτων του κορονοϊού με τον πιο γρήγορο ρυθμό των τελευταίων τριών μηνών οι αρχές της Ινδίας ανακοίνωσαν ότι θα ανοίξουν από την επόμενη εβδομάδα εμπορικά κέντρα, εστιατόρια και χώρους λατρείας όπου συνήθως συγκεντρώνονται μεγάλα πλήθη.

Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι βιάζεται να ανοίξει την οικονομία της χώρας, η οποία έχει δεχθεί σφοδρό πλήγμα από την covid-19, και να επιτρέψει σε εκατομμύρια ανθρώπους να επιστρέψουν στις εργασίες τους μετά το lockdown που επέβαλε τον Μάρτιο στο 1,3 δισεκατομμύριο κατοίκους της χώρας.

Ωστόσο οι Ινδοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι η άρση των περιορισμών τη Δευτέρα θα συνοδεύεται από αυστηρούς κανόνες.

Η θερμοκρασία των ενοίκων των ξενοδοχείων θα ελέγχεται, ενώ η μάσκα θα είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους και τα εστιατόρια θα πρέπει να έχουν τα τραπέζια σε απόσταση προκειμένου να τηρούνται οι κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, σύμφωνα με τους κανόνες που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στους χώρους λατρείας οι άνθρωποι θα πρέπει να πλένουν τα χέρια και τα πόδια τους προτού εισέλθουν ενώ δεν θα προσφέρεται φαγητό και οι πιστοί δεν θα ραίνονται με αγιασμό. Επίσης θα απαγορεύεται να ακουμπούν τα αγάλματα και τα ιερά βιβλία.

Στους χώρους λατρείας στην Ινδία, κυρίως στους ινδουιστικούς ναούς, πηγαίνουν πολλές χιλιάδες άνθρωποι και συνήθως οι εγκαταστάσεις δεν είναι αρκετά μεγάλες ώστε να μπορούν να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων της covid-19 στην Ινδία έχει φτάσει τις 226.770, με 6.348 θανάτους, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας. Με την πορεία που έχει αυτή τη στιγμή η ασθένεια στη χώρα σε δύο ημέρες αριθμός των κρουσμάτων στην Ινδία θα ξεπεράσει αυτόν της Ιταλίας και θα γίνει ο έκτος υψηλότερος παγκοσμίως.

Για τον λόγο αυτό πολλοί υγειονομικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του βιαστικού ανοίγματος της οικονομίας.

“Αυτή την περίοδο αυτό που χρειάζεται είναι να αποτραπεί η δημιουργία εστιών της covid-19. Ανοίγουμε τους χώρους λατρείας πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς. Οι θεοί μπορούν να περιμένουν”, σχολίασε χαρακτηριστικά ο επιδημιολόγος Γκριντχάρ Ρ. Μπάμπου του Ιδρύματος Δημόσιας Υγείας της Ινδίας στο Twitter.

“Η αύξηση των κρουσμάτων στο Δελχί προκαλεί ανησυχία”, παραδέχθηκε ο ομοσπονδιακός υπουργός Υγείας Χαρς Βάρντχαν σε συνάντησή του με τοπικούς αξιωματούχους τους οποίους κάλεσε να ενισχύσουν τα μέτρα εποπτείας.

Τις τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν στην Ινδία 9.851 νέα κρούσμα του κορονοϊού, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ο ημερήσιος μέσος όρος των νέων μολύνσεων ανερχόταν σε περίπου 8.000. Το ένα πέμπτο των κρουσμάτων έχει καταγραφεί στο Μουμπάι και ακολουθούν το Νέο Δελχί και η Τσενάι.