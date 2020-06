Οικονομία

“Επιστράτευση” τουριστικών καταλυμάτων για τη δημοσία υγεία

Τι ορίζει η τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Τουρισμού. Μέχρι πότε ισχύει.

Με τροπολογία που αφορά στη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού δημοσιοποείται η μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημοσίας υγείας.

Σύμφωνα με αυτή την τροπολογία, με απόφαση του υπουργού Τουρισμού κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, είναι δυνατή η μίσθωση με απευθείας ανάθεση κυρίων ή μη κυρίων καταλυμάτων στο σύνολο της επικράτειας.

Οι εν λόγω μισθώσεις, πάντα σύμφωνα με την τροπολογία, δεν μπορούν να έχουν διάρκεια πέραν της 31 Οκτωβρίου 2020.

Παράλληλα οι δαπάνες αυτές βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Τουρισμού.