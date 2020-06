Πολιτική

Τσίπρας: περιβαλλοντοκτόνο το νομοσχέδιο που έφερε η κυβέρνηση

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε από τον Σχινιά, ότι «η κυβέρνηση θέλει να ιδιωτικοποιήσει και το νερό».

Στον «περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο» της κυβέρνησης και στην ανάγκη προώθησης «πράσινων πολιτικών για την ανάπτυξη» στην εποχή μετά τον κορονοϊό, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, από το Εθνικό Πάρκο Σχινιά Μαραθώνα, το οποίο επισκέφτηκε σήμερα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συναντήθηκε εκεί με τον πρόεδρο και τους εργαζόμενους του Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου και ξεναγήθηκε στο Πάρκο.

«Η σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος βρίσκει το φυσικό περιβάλλον στη χώρα μας πληγωμένο από το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο της κυβέρνησης, που ουσιαστικά αποδομεί τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών και απορυθμίζει πλήρως την περιβαλλοντική νομοθεσία», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας από το Σχινιά, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι η κρίση του κορονοϊού ήρθε στην παγκόσμια κοινότητα να μας βρει ενώ ήμασταν ήδη σε μία ευρύτερη, μεγαλύτερη και διαρκέστερη κρίση, την κλιματική κρίση».

Όπως τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «συνεπώς, όλες μας οι αποφάσεις από δω και στο εξής, που θα έχουν προφανώς ως στόχο την οικονομική ανάκαμψη, δεν μπορεί παρά να λαμβάνουν υπόψη τους την κλιματική κρίση». «Δεν μπορεί στο όνομα της καταπολέμησης της ύφεσης να ξαναγυρνάμε σε πολιτικές του παρελθόντος που συρρίκνωναν το περιβάλλον, που αμφισβητούσαν την περιβαλλοντική προστασία», είπε χαρακτηριστικά, ενώ κατά τη διάρκεια της ξενάγησής του στο Πάρκο, έκανε αναφορά και στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, αναφορικά με τις ταβέρνες στον αιγιαλό, εντός της προστατευόμενης περιοχής, παρ΄όλο που είχαν κηρυχθεί αυθαίρετες από το 1999.

«Σήμερα, λοιπόν, πρέπει όλοι μαζί να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε συλλογική, αλλά και ατομική ευθύνη. Να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να προωθήσουμε πράσινες πολιτικές για την ανάπτυξη. Αυτό πολλές φορές έρχεται σε σύγκρουση με μικρά ή μεγαλύτερα συμφέροντα. Αυτό πολλές φορές απαιτεί μία πολιτική αρχών, διότι αν κάτι έρχεται να μας διδάξει και αυτή η τελευταία κρίση της πανδημίας, είναι ότι τα δημόσια αγαθά δεν μπορεί να ρυθμίζονται από την αγορά και από τους κανόνες της», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναφέρθηκε, για παράδειγμα, στο νερό που «τώρα η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη θέλει να ιδιωτικοποιήσει». «Το περιβάλλον λοιπόν πρέπει να είναι στην πρώτη μας προτεραιότητα, αν θέλουμε να ζήσουμε σε ένα κόσμο που θα έχει προοπτική», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

ΚΚΕ: ο δράστης γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας, με αφορμή τη σημερινή επίσκεψη του κ. Τσίπρα στον Σχινιά, δήλωσε τα εξής:Ο κ. Τσίπρας επισκέφθηκε σήμερα το Εθνικό Πάρκο Σχινιά για να διαφημίσει τις δήθεν περιβαλλοντικές του ανησυχίες.

Θυμίζουμε στον κ. Τσίπρα ότι και επί δικής του κυβέρνησης δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό για την πραγματική προστασία του Εθνικού Πάρκου, που αποτελεί μια περιοχή τεράστιας περιβαλλοντικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας. Ούτε καν ενεργοποιήθηκε το εγκατεστημένο κι εγκαταλελειμμένο σύστημα πυρόσβεσης. Κι όχι μόνον αυτό, αλλά με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το 2018, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Σχινιά, έχασε τον τοπικό του χαρακτήρα, καθώς επιφορτίστηκε με την ευθύνη μιας τεράστιας περιοχής, μετατρεπόμενος σε Φορέα Διαχείρισης Σχινιά, Μαραθώνα, Υμηττού και Νοτιοανατολικής Αττικής. Ενώ, σήμερα, με τον περιβαλλοντοκτόνο νόμο της ΝΔ επιχειρείται η κατάργησή του.

Πάντως, αφού ο κ. Τσίπρας έκανε τον κόπο να πάει μέχρι τον Σχινιά, ας πήγαινε λίγα μόνο χιλιόμετρα πιο πέρα, για να δει “ιδίοις όμμασι” το περιβαλλοντικό έγκλημα που προετοίμασε και ο ίδιος, μαζί με τις κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά και τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διοικήσεις Αττικής και δεν είναι άλλο απ’ τον ΧΥΤΑ Γραμματικού, που απειλεί την ευρύτερη περιοχή με ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή, συμπεριλαμβανομένου του Σχινιά.

Μετά απ’ όλα αυτά η σημερινή επίσκεψη του κ. Τσίπρα θα μπορούσε να έχει τίτλο “ο δράστης γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος”.

