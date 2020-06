Κόσμος

Τραυματίες πυροσβέστες από έκρηξη σε φλεγόμενο πλοίο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά σε πλοίο προκάλεσε έκρηξη και τον τραυματισμό κάποιων από τους εκατοντάδες πυροσβέστες που επιχειρούσαν για την κατάσβεση.

Εννέα πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε κατάσβεση πυρκαγιάς σε πλοίο στη Φλόριντα, μεταφέρθηκαν τραυματίες στο νοσοκομείο, όταν έγινε έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν ήδη τρεις ώρες για την κατάσβεση της φωτιάς στο νορβηγικό πλοίο που ήταν αγκυροβολημένο και φορτωμένο με παλιά και μεταχειρισμένα πλοία.

Πάνω από 20 ομάδες πυροσβεστών συμμετείχαν στην επιχείρηση και αποχώρησαν με ασφάλεια, πριν από την έκρηξη, ενώ σύμφωνα με την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, η έκρηξη έγινε με τα «συνεργεία που βρίσκονταν μέσα στην κατάσβεση της φωτιάς».

Τέσσερις τους πυροσβέστες νοσηλεύονται με εγκαύματα, ένας μπήκε στο χειρουργείο για τραυματισμό και ένας είναι στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα Ενημέρωσης.

Όλων η κατάσταση είναι σταθερή.

Περίπου 150 πυροσβέστες σε κυλιόμενες βάρδιες επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.