Κόσμος

Τουρκία: στη φυλακή 3 βουλευτές της αντιπολίτευσης

Παγκόσμια κατακραυγή για την κυβέρνηση του Ερντογάν. Γιατί καταδικάστηκαν οι 3 βουλευτές από δυο κόμματα της αντιπολίτευσης.

Στην Τουρκία φυλακίστηκαν τρεις βουλευτές της αντιπολίτευσης, τη βουλετική ασυλία των οποίων είχε άρει η Εθνοσυνέλευση, σε μία κίνηση που στηλίτευσαν οι δυτικοί σύμμαχοι της χώρας και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανακοίνωσαν σήμερα τα δύο κόμματα στα οποία ανήκουν.

Οι Λεϊλά Γκιουβέν και Μούσα Φαρισογκουλαρί του φιλοκουρδικού Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών (HDP), και Ενίς Μπερμπέρογλου του κύριου αντιπολιτευόμενου Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), στερήθηκαν της βουλευτικής τους ασυλίας μόλις οι καταδίκες εναντίον τους έγιναν τελεσίδικες.

Ο εισηγητής για την Τουρκία στο Ευρωκοινοβούλο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ δήλωσε πως η αφαίρεση της βουλευτικής ασυλίας από τους τρεις αποτελεί "ακόμη ένα ανησυχητικό βήμα στην κατεύθυνση αυτού που μοιάζει να είναι μία ατέρμονη σειρά ενεργειών ενάντια στην αντιπολίτευση".

Το HDP ανακοίνωσε πως θα συζητήσει το θέμα σήμερα. Μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει την αστυνομία να παρεμποδίζει από ένα πάρκο στην Άγκυρα μία ομάδα από βουλευτές του που κρατούσαν επιγραφές με το σύνθημα "αυτό είναι ένα πραξικόπημα".

Οι Γκιουβέν και Φαρισογκουλαρί καταδικάσθηκαν σε κάθειρξη έξι και εννέα ετών αντίστοιχα, για συμμετοχή τους σε τρομοκρατική οργάνωση, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο Anadolu . Ο Μπερμπέρογλου του CHP καταδικάσθηκε σε πέντε χρόνια και 10 μήνες γιατί έδωσε σε εφημερίδα ένα βίντεο που φέρεται να παρουσιάζει τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες να φορτώνουν όπλα και να τα μεταφέρουν στη Συρία.

Η Άγκυρα κατηγορεί το HDP για δεσμούς με την ένοπλη κουρδική οργάνωση ΡΚΚ, που από το 1984 μάχεται για την ανεξαρτησία περιοχών της νοτιοανατολικής Τουρκίας και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις ΗΠΑ και την ΕΕ. Το HDP, που διαθέτει 58 βουλευτές στην Εθνοσυνέλευση, αρνείται πως διατηρεί τέτοιους δεσμούς.