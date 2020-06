Πολιτική

ΚΚΕ: Καπιταλισμός σημαίνει “δεν μπορώ να αναπνεύσω” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

To Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δημοσιοποίησε ένα βίντεο για την δολοφονία του George Floyd και τις κινητοποιήσεις στις ΗΠΑ.

Το ΚΚΕ δημοσιοποίησε την Παρασκευή ένα βίντεο για την δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd από αστυνομικούς στις ΗΠΑ και τις μεγάλες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας

Όπως αναφέρει ο Περισσός, «η οργή και ο αποτροπιασμός εκατομμυρίων σε όλον τον κόσμο ξεχειλίζει για τις δολοφονίες Αφροαμερικανών και διαδηλωτών. Οι ΗΠΑ έχουν μέχρι σήμερα 108 χιλιάδες νεκρούς από την πανδημία. 42 εκατ. ανέργους από την αρχή της πανδημίας. 600 δισεκατομμυριούχοι των ΗΠΑ έγιναν κατά 434 δις. δολλάρια πλουσιότεροι μέσα στην πανδημία. Το 1% των πλούσιων αμερικανών κατέχει πάνω από το 40% του πλούτου της χώρας. 1.100 είναι οι νεκροί από αστυνομικούς κάθε χρόνο από το 2013».

Το μουσικό κομμάτι στο βίντεο έχει τίτλο " Το φάντασμα του Tom Joad" του Bruce Springsteen (1995), με αναφορές στο μυθιστόρημα του John Steinbeck "Τα Σταφύλια της Οργής" (1939) και την ομώνυμη ταινία του John Ford (1940). Εδώ το τραγουδάει μαζί με τον Tom Morello (κιθαρίστα των Rage Against the Machine).