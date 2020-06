Κοινωνία

Φωτιά κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Αράξου

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δυνάμεις της οποίας επιχειρούν από γης και αέρος.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην περιοχή του Αράξου στην δυτική Αχαΐα, κοντά στο στρατιωτικό αεροδρόμιο.

Αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς, η οποία καίει χαμηλή βλάστηση, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και στην περιοχή επιχειρούν 31 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα.

Επίσης, από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη τύπου, «Πετζετέλ».