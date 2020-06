Οικονομία

Brexit: αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΕΕ – Βρετανίας

Πηγές της ΕΕ ανέφεραν πως «οι Βρετανοί ούτε καν υποδύονται πως διαπραγματεύονται», την ώρα που η ανησυχία κι από τις δυο πλευρές της Μάγχης κορυφώνεται.

Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένο Βασίλειο ανέφεραν απουσία προόδου στις συνομιλίες για την διαμόρφωση της μετά το Brexit σχέσης τους, μετά την ολοκλήρωση του νέου γύρου διαπραγματεύσεων.

«Δεν υπήρξε αυτήν την εβδομάδα σημαντική πρόοδος», δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μισέλ Μπαρνιέ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε επ΄αόριστον έτσι», προειδοποίησε τονίζοντας ότι μία συμφωνία είναι αναγκαία «μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, δηλαδή μέσα σε κάτι λιγότερο από πέντε μήνες», ώστε να δοθεί ο χρόνος για την επικύρωσή της από τα 27 κράτη μέλη μέχρι το τέλος του έτους. «Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα βρούμε κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, το αργότερο στην αρχή του φθινοπώρου, πεδίο συμφωνίας», πρόσθεσε.

«Είμαστε κοντά στα όρια αυτών που μπορούμε να κάνουμε υπό το σχήμα των εξ αποστάσεως συνομιλιών», δήλωσε από την πλευρά του ο βρετανός ομόλογός του Ντέιβιντ Φροστ κάνοντας λόγο για «περιορισμένη πρόοδο» και αναγνωρίζοντας ότι οι συνομιλίες πρέπει να επιταχυνθούν.

Πηγές ΕΕ: Οι Βρετανοί δεν υποδύονται καν ότι διαπραγματεύονται

Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, οι διαπραγματεύσεις ήταν εξαιρετικά δύσκολες αυτήν τη εβδομάδα επί των επίμαχων θεμάτων όπως η αλιεία ή οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ενωση (level playing field) για να μην βρεθεί με μία απορυθμισμένη οικονομία στην πίσω αυλή της.

«Οι Βρετανοί ούτε καν υποδύονται ότι διαπραγματεύονται. Δεν γίνεται καμία προσπάθεια από την πλευρά τους. Είχαμε μάλιστα την εντύπωση ότι είχαν λάβει εντολή να καθυστερήσουν», είπε χαρακτηριστικά.

«Οπισθοχωρούν σε πολλά θέματα», δήλωσε άλλη πηγή με γνώση των συνομιλιών.

Εν ολίγοις, το χάσμα παραμένει τεράστιο έπειτα και από αυτόν τον γύρο συνομιλιών, του τέταρτου από τις αρχές του Μαρτίου. Και ο στόχος της επίτευξης συμφωνίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου, οπότε και λήγει η μεταβατική περίοδος μετά την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ενωση και κατά την διάρκειά της οποίας συνεχίζει να εφαρμόζει τους ευρωπαϊκούς κανόνες, όλο και απομακρύνεται.

Η απουσία προόδου καθιστά πλέον κρίσιμη την Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του Ιουνίου ανάμεσα στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάινεν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Κατά την διάρκειά της, είτε θα αποφασισθεί παράταση των συνομιλιών και της μεταβατικής περιόδου ή η επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων.

Παρά τις διακηρυγμένες προθέσεις, τα πράγματα παραμένουν ακίνητα από τις αρχές Μαρτίου και όλες οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται στο ίδιο σημείο.

Αρχής γενομένης από το σχήμα που θα ελάμβανε αυτή η νέα σχέση. Οι Βρετανοί θέλουν την συνομολόγηση σειράς επιμέρους συμφωνιών (εμπορική σχέση, αλιεία...). Η Ευρωπαϊκή Ενωση στοχεύει σε μία συνολική συμφωνία, κυρίως για να εξασφαλισθεί ότι το σύνολο των θεμάτων θα προχωρεί κατά την διάρκεια της διαπραγμάτευσης.

Για τις Βρυξέλλες, δεν θα υπάρξει σύμπραξη αν δεν ρυθμιστεί κατά ισορροπημένο τρόπο το εκρηκτικό θέμα της αλιείας, κρίσιμο για πολλά κράτη μέλη της Ενωσης (κυρίως Γαλλία και Δανία).

Αλλο επίμαχο θέμα, οι όροι ανταγωνισμού, τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ενωση θέλει «διαφανείς και ισότιμους» για την αποτροπή της εμφάνισης μίας απορυθμισμένης οικονομίας στις πόρτες της. Η θέσπιση τέτοιων όρων σημαίνει τήρηση κοινών κανόνων στον κοινωνικό τομέα, καθώς και τους τομείς της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της φορολογίας, πράγμα που το Λονδίνο αρνείται στο όνομα «του ελέγχου της δικής του νομοθεσίας».

Στο μεταξύ, η ανησυχία αυξάνεται και στις δύο ακτές της Μάγχης.

Η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας Αμελί ντε Μονσαλέν δηλώνει σε συνέντευξή της στην Suddeutsche Zeitung ότι «πρέπει να ετοιμασθούμε, προληπτικά, για την αποτυχία των συνομιλιών».

Στο Ηνωμένο Βασίλειο Τράπεζα της Αγγλίας προειδοποίησε τις τράπεζες της χώρας να προετοιμασθούν για «μία έξοδο χωρίς συμφωνία».

Και η αυτοκινητοβιομηχανία Nissan προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας των διαπραγματεύσεων, πιθανόν να κλείσει το εργοστάσιό της στο Σάντερλαντ, που απασχολεί 7.000 εργαζόμενους.