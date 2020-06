Κοινωνία

Η προσέλευση σε Δημοτικά – Νηπιαγωγεία σε αριθμούς

Πόσοι μαθητές πήγαν σχολείο κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας τους. Τι δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας.

Ιδιαίτερα υψηλή ήταν η συμμετοχή μαθητών δημοτικών και νηπιαγωγείων κατά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας τους.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση στοιχεία που έδωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Παιδείας και που έχουν συλλεχθεί μέχρι χθες, η προσέλευση στα δημοτικά ανήλθε στο 81,98% και στα νηπιαγωγεία στο 69,07%.

«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την προσέλευση των μικρών μας μαθητών και πάλι στις σχολικές τάξεις», σχολίασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμεως. «Υπό την καθοδήγηση των ειδικών της υγείας, και σε αρμονική συνεργασία, τα στελέχη της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί μας και η τοπική αυτοδιοίκηση δημιουργήσαμε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον που οι γονείς εμπιστεύτηκαν και έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο. Κι έτσι θα συνεχίσουμε, εφαρμόζοντας τις οδηγίες και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και πρόληψης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί», σημείωσε.