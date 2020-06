Κοινωνία

Νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς στην Κρήτη

Μετά το επεισόδιο στα Ζωνιανά με τους δυο τραυματίες, τα όπλα «μίλησαν» ξανά στην Κρήτη, στην περιοχή του Μυλοπόταμου.

Νέα αναστάτωση στην Κρήτη και την περιοχή του Μυλοπόταμου, λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο στα Ζωνιανά με τους δυο τραυματίες.

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, σημειώθηκαν πυροβολισμοί, σε σημείο κοντά στην Αξό.

Οι αστυνομικές πηγές μιλούν για ένοπλο επεισόδιο, μεταξύ δύο Μυλοποταμιτών που φέρονται να έχουν διαφορές.

Όπως λένε οι πρώτες πληροφορίες, ο ένας άνοιξε πυρ κατά του άλλου, ενώ ο τελευταίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του στη διασταύρωση Δισκουρίου.

Ευτυχώς δεν φαίνεται να υπήρξε τραυματισμός, ενώ το όχημα με τις βολίδες πάνω του έχει μεταφερθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Περάματος.

Πηγή: Cretalive