Οικονομία

Τουρισμός: ανοίγουν τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε θα ολοκληρωθεί το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων και τι θα γίνει με τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε μια προσπάθεια να διασώσουν ό,τι έχει απομείνει από την τουριστική καλοκαιρινή περίοδο, οι υπουργοί εσωτερικών της ΕΕ που συνεδρίασαν σήμερα με τηλεδιάσκεψη, συμφώνησαν να ανοίξουν πλήρως τα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ ως τα τέλη Ιουνίου και από την 1η Ιουλίου, σταδιακά, να ανοίξουν τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Αν και οι περισσότερες χώρες της ΕΕ και της ζώνης Σένγκεν φαίνεται να συμφωνούν στο άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων από τις 15 Ιουνίου, ορισμένες χώρες θα το πράξουν αργότερα, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, η οποία έχει ανακοινώσει ότι δεν θα άρει τους περιορισμούς με τη Γαλλία και την Πορτογαλία πριν από την 1η Ιουλίου.

Ήδη η Γερμανία, η Ιταλία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και η Σλοβενία έχουν ανοίξει τα σύνορά τους με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, με το Ηνωμένο Βασίλειο και τις 4 χώρες Σένγκεν που δεν είναι μέλη της ΕΕ. Το ίδιο έχουν ανακοινώσει ότι θα κάνουν από τις 15 Ιουνίου, η Γαλλία και το Βέλγιο. Η Ελβετία ανακοίνωσε και αυτή σήμερα ότι στις 15 Ιουνίου θα ξανανοίξει τα σύνορά της στους κατοίκους των χωρών της ΕΕ, των χωρών Σένγκεν και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σε ό,τι αφορά τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, οι υπουργοί εσωτερικών της ΕΕ συμφώνησαν να παρατείνουν ως την 1η Ιουλίου την απαγόρευση των μη απαραίτητων ταξιδιών από τρίτες χώρες. Σημαντικό ρόλο θα παίξει η επιδημιολογική κατάσταση στις χώρες αυτές.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει πλήρως τα εσωτερικά σύνορά της έως τα τέλη Ιουνίου και θα αρχίσει να άρει τους περιορισμούς στα ταξίδια προς και από άλλες χώρες τον Ιούλιο», δήλωσε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον.