Άλμα με αλεξίπτωτο έκανε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ (βίντεο)

Ο Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος πήρε και ο ίδιος μέρος σε επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων.

Μήνυμα ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, σε μία περίοδο έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, έστειλε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, συμμετέχοντας και ο ίδιος στην επιχειρησιακή εκπαίδευση των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ), στη Νέα Πέραμο.

O αρχηγός ΓΕΕΘΑ επισκέφθηκε σήμερα το Στρατόπεδο “Υποστράτηγου Ανδρέα Καλλίνσκη”, έδρα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων (ΚΕΕΔ) και των Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕ) του ΓΕΕΘΑ [Ζ΄ Μοίρα Αμφιβίων Καταδρομών (Ζ΄ΜΑΚ) και Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ)], στη Νέα Πέραμο Αττικής.

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κατά την επίσκεψη του ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των Μονάδων και έδωσε κατευθύνσεις στο προσωπικό σχετικά με τη συγκρότηση της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ). Ακολούθως, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις και επιθεώρησε την πρόοδο των εργασιών κατασκευής στεγάστρου στο κολυμβητήριο μάχης του ΚΕΕΔ. Επίσης και μεταξύ άλλων, ο παρέστη στην τελετή εγκαινίων του νέου Διοικητηρίου του ΕΤΑ, του οποίου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το Μάιο 2020.

Τέλος, συμμετέχοντας και ο ίδιος στην επιχειρησιακή εκπαίδευση του προσωπικού των ΜΕΕ και των τριών Κλάδων των ΕΔ πραγματοποίησε άλματα στατικού ιμάντα στη θαλάσσια περιοχή Νέας Περάμου.

Δείτε εικόνες από το άλμα με αλεξίπτωτο που έκανε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: