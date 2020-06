Κοινωνία

ΕΛΑΣ: εξάρθρωση σπείρας διαρρηκτών με λεία “μαμούθ”

Η μέθοδος που χρησιμοποιούσαν για να «γδύνουν» τα θύματα τους.

Εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διαρρήξεις οικιών σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Πέμπτης 4 Ιουνίου, μετά από οργανωμένη επιχείρηση στο κέντρο της Αθήνας, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 21, 26 και ετών, μέλη της σπείρας.

Όπως πρόεκυψε από την έρευνα, οι δράστες το τελευταίο τουλάχιστον δίμηνο, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που επιδίωκε την διάπραξη διακεκριμένων κλοπών - διαρρήξεων σε οικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και διέπρατταν τις αξιόποινες πράξεις σύμφωνα με τις οδηγίες – εντολές που έδινε ο 34χρονος συλληφθείς, ο οποίος κατείχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης ενεργούσαν κυρίως ως φυσικοί αυτουργοί, τσιλιαδόροι ή κατοπτεύοντες.

Ως προς τον τρόπο δράσης, η ομάδα χρησιμοποιούσε αυτοκίνητα που ήταν καταχωρημένα σε στοιχεία έτερων αλλοδαπών, ώστε να καθίσταται δυσχερής ο εντοπισμός τους από τις αστυνομικές αρχές, σε περίπτωση που το όχημα γινόταν αντιληπτό την στιγμή της κλοπής.

Αφού επέλεγαν την περιοχή που θα δρούσαν, μετέβαιναν εκεί περισσότερες από μία φορές, και προχωρούσαν στην κατόπτευση των οικιών και στην παρακολούθηση των κινήσεων τόσο των ενοίκων, όσο και των γειτόνων. Μάλιστα για να μην κινήσουν την προσοχή τους, άλλαζαν τα ρούχα τους και επανέρχονταν στο σημείο για να συνεχίσουν την κατόπτευσή τους.

Αφού έλεγχαν εξωτερικά τα διαμερίσματα, προκειμένου να καταλάβουν αν απουσίαζαν οι ένοικοί τους, αποκτούσαν πρόσβαση στην πολυκατοικία και άρχιζαν να κατοπτεύουν το κάθε διαμέρισμα ξεχωριστά και να περιεργάζονται την κλειδαριά του.

Κατείχαν ιδιαίτερη τεχνογνωσία και εξειδίκευση σχετικά με τους διαφόρους τύπους κλειδαριών που κυκλοφορούν στην αγορά και ανάλογα με την μάρκα και τον τύπο, επέλεγαν τα απαραίτητα διαρρηκτικά εργαλεία.

Σε περίπτωση που εντόπιζαν κάμερα ασφαλείας, την απενεργοποιούσαν και αποχωρούσαν για κάποιες ώρες, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι δεν θα ειδοποιηθεί ο ιδιοκτήτης και η Αστυνομία. Κατόπιν επανέρχονταν και εισέρχονταν στο διαμέρισμα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους με χειρουργικές μάσκες.

Όταν εισέρχονταν στις οικίες, κατέβαζαν τα παντζούρια για να μην γίνονται αντιληπτοί από τους ενοίκους διπλανών διαμερισμάτων και ερευνούσαν τους χώρους μέχρι να βρουν τα κλοπιμαία που θα τους απέφεραν το μεγαλύτερο οικονομικό όφελος.

Όσα αντικείμενα αφαιρούσαν από τις οικίες, τα πωλούσαν σχεδόν αμέσως σε διάφορους κλεπταποδόχους ή και ενεχυροδανειστές, αποκομίζοντας μεγάλα οικονομικά οφέλη.

Μετά από έρευνες σε οικίες, χώρους και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

· -2- πυροβόλα όπλα,

· -2- αεροβόλα όπλα,

· -62- φυσίγγια,

· -28- ρολόγια,

· -20- κινητά τηλέφωνα,

· -1- ξίφος, και μία-1- ξιφολόγχη με θήκη,

· πλήθος κοσμημάτων,

· πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων,

· το χρηματικό ποσό των -3.750- ευρώ,

· ζεύγος ασυρμάτων επικοινωνίας,

· πλήθος καρτών με κωδικούς από θύρες ασφαλείας,

· πλήθος κλειδιών με μπρελόκ που αναγράφουν διευθύνσεις,

· πλήθος κλειδαριών οικιών

· κλεμμένο δελτίο ταυτότητας

· αποδείξεις μεταφοράς χρημάτων στο εξωτερικό

· -3- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

Εξιχνιάσθηκαν δύο (2) διαρρήξεις-κλοπές από οικίες, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους σε δεκάδες ακόμα εγκληματικές πράξεις.

Το συνολικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση από τη δράση της υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Άπαντες οι συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι και σε βάρος τους έχουν σχηματισθεί πλήθος δικογραφιών για κλοπές σε οικίες, ενώ επιπλέον ο 34χρονος έχει συλληφθεί για ληστεία και έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.