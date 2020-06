Κοινωνία

Έκλεισαν τρεις σταθμοί του Μετρό

Ποιοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί με εντολή της Αστυνομίας.

Κλειστοί θα παραμείνουν από τις 17.15 και μέχρι νεωτέρας οι σταθμοί του μετρό Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα και Ευαγγελισμός ύστερα από εντολή της Αστυνομίας εξαιτίας της διοργάνωσης πορείας για το περιβάλλον.

Σύμφωνα με την ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα εκτελούνται κανονικά αλλά θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς στάση.