Πολιτισμός

Μάρθα Καραγιάννη: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο

Ευχάριστα τα νέα για την δημοφιλή ηθοποιό, μετά την χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Βγήκε από το νοσοκομείο και επέστρεψε στο σπίτι της, η Μάρθα Καραγιάννη, μετά την επέμβαση αφαίρεσης χολής στην οποία υποβλήθηκε την Τρίτη.

Η δημοφιλής ηθοποιός επέστρεψε στο σπίτι της, όπως ενημέρωσε μέσω Facebook η φίλη και συγκάτοικός της, Ντόρα Δούμα.

«Σας ευχαριστώ πολύ όλους για τις ευχές σας για την αγαπημένη Μάρθα. Είναι καλά, πριν λίγο ήλθαμε στο σπίτι μας. Ζητώ συγγνώμη, αλλά είμαι πάρα πολύ κουρασμένη και δεν έχω κουράγιο να απαντήσω στα μηνύματά σας. Και πάλι ευχαριστώ, καλό βράδυ», ανέφερε σε χθεσινή ανάρτησή της.