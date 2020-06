Life

“Ο φίλος μας των 6”: τραγούδι για τον Σωτήρη Τσιόδρα από τον Τάκη Ζαχαράτο (βίντεο)

Ξεχωριστοί δημιουργοί ετοίμασαν την «μπαλάντα του κυρίου Τσιόδρα», ως φόρο τιμής στην επιστήμονα.

Ο Γιάννης Ξανθούλης έγραψε τους στίχους και ο Τάκης Ζαχαράτος συγκινεί με την από καρδιάς ερμηνεία του, σε ένα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Χριστοδουλόπουλο που τιμά τη ζωή και ξορκίζει το φόβο.

Ένα τραγούδι - ύμνο, στα αισθήματα και τα συναισθήματα μας, στους μεγάλους και τους μικρούς ήρωες της δύσκολης καθημερινότητας μας. Και τώρα που με ασφάλεια επιστρέφουμε σιγά σιγά και οι απολογισμοί μας κάνουν καλύτερους να ένα τραγούδι αναφορά στο Σωτήρη Τσιόδρα από δυο ταλαντούχους δημιουργούς.

Οι στίχοι από την «ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΤΣΙΟΔΡΑ»

Φοβόμαστε κι ακούγαμε / Του εσπερινού τα λόγια / Στις έξι που κουρδίζαμε / Της λύπης τα ρολόγια.

Και συ σαν φίλος κι αδερφός / Για πόλεμο μιλούσες / Μέσ’ την αλήθεια σου έσκυβες / Και μας παρηγορούσες.

Και όποιο κι αν ήτανε το σοκ / Που ο πλανήτης ζούσε / Η ελπίδα μέσ’ το απόγευμα / Στο αυτί μας τραγουδούσε.

Μέσ’ το τραγούδι υπομονή / Και στο ρεφρέν κουράγιο / Κρατώντας το τηλεκοντρόλ / Πίστεψα ότι έχουμε άγιο.

Χωρίς κεριά στο γκρίζο φως / Που έβγαζε η οθόνη / Ξέραμε ότι ήμασταν μαζί / Στον φόβο. Κι όχι ΜΟΝΟΙ.

Για μας ήταν πρωτόγνωρο / Να μείνουμε όλοι μέσα / Μας έπεισες πως άξιζε / Να αντέξουμε την πρέσα.

Και με χειροκροτήματα / Καμιά φορά τα βράδια / Ξορκίζαμε τον θάνατο/ Στης πόλης τα σκοτάδια.

Και όταν πια χάραζε πρωί / Και ξεκινούσε η μέρα / Προσμέναμε για να μας πεις / Σαν φίλος…ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ.

Ο Τάκης Ζαχαράτος μίλησε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το τραγούδι, αλλά και την παράσταση που θα παρουσιάζει από τις 15 Ιουλίου.