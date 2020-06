Κόσμος

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο

Τα περισσότερα κρούσματα εντοπίζονται στην πρωτεύουσα της γειτονικής χώρας, όπου επιβλήθηκε απαγόρευση της κυκλοφορίας.

Αριθμός ρεκόρ νέων κρουσμάτων κορονοϊού καταγράφηκε στη Βόρεια Μακεδονία το τελευταίο 24ωρο, με 180 νέες μολύνσεις, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στη χώρα ανέρχεται πλέον στα 2.790. Τα περισσότερα από τα 180 νέα κρούσματα στη χώρα καταγράφονται στα Σκόπια (109 κρούσματα), όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές Αρχές.

Εδώ και μία εβδομάδα, στη χώρα αυτή των δύο εκατομμυρίων κατοίκων, καταγράφεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων της νόσου COVID-19 . Σήμερα ξεπεράστηκε και ο αριθμός των 120 νέων κρουσμάτων, που είχε καταγραφεί μία ημέρα νωρίτερα.

Η αύξηση των νέων κρουσμάτων ενδέχεται να οφείλεται και στην αύξηση των διαγνωστικών τεστ, καθώς τις περασμένες 24 ώρες διενεργήθηκαν 1.272 τεστ. Συνολικά στη χώρα έχουν διενεργηθεί 34.386 τεστ ανίχνευσης COVID-19.

Ακόμη δύο άνθρωποι, που είχαν προσβληθεί από τον κορονοϊό, κατέληξαν το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας σε 149 τον αριθμό των θυμάτων στη χώρα.

Λόγω της αναζωπύρωσης της επιδημίας στη χώρα, από το βράδυ της Πέμπτης και μέχρι το πρωί της Δευτέρας, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας αποφάσισε την πλήρη απαγόρευση της κυκλοφορίας των πολιτών τόσο στην πρωτεύουσα, Σκόπια, όσο και σε ορισμένες άλλες πόλεις, όπως το Τέτοβο, Κουμάνοβο και Στιπ, όπου έχει καταγραφεί μεγάλος αριθμός νέων κρουσμάτων.

Σε όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας η απαγόρευση της κυκλοφορίας ξεκινά στις 16:00 και λήγει στις 05:00 της επομένης.