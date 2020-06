Κόσμος

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν “σε μεγάλο βαθμό” ξεπεράσει την πανδημία

Παρά τους περίπου 1.000 θανάτους από COVID-19 σε καθημερινή βάση, ο Αμερικανός Πρόεδρος ζητά περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ έχουν «σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει» την πανδημία COVID-19, η οποία συνεχίζει να προκαλεί περί τους 1.000 θανάτους καθημερινά στη χώρα του.

Σχολιάζοντας την αναπάντεχη μείωση της ανεργίας τον Μάιο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ εξήρε την ισχύ της αμερικανικής οικονομίας. «Αυτή η ισχύς μας επέτρεψε να ξεπεράσουμε αυτή την φοβερή πανδημία, την έχουμε σε μεγάλο βαθμό ξεπεράσει», επεσήμανε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στον Λευκό Οίκο.

«Λάβαμε όλες τις αποφάσεις που έπρεπε», τόνισε, την ώρα που η διαχείριση της κρίσης εκ μέρους του, βρίσκεται συχνά στο επίκεντρο επικρίσεων.

Σύμφωνα με τον Ρεπουμπλικάνο Πρόεδρο, οι ΗΠΑ έκαναν «ένα μεγάλο βήμα» προς την «ανάκαμψή» τους και οι επόμενοι μήνες θα καταδείξουν πως η οικονομία, που ήταν απόλυτα υγιής πριν από την επιδημία και την καραντίνα, θα καταγράψει καλύτερες επιδόσεις.

Κάλεσε, επίσης, τους κυβερνήτης των Πολιτειών όπου παραμένουν σε ισχύ η καραντίνα και άλλα περιοριστικά μέτρα για την αναχαίτιση της επιδημίας κορονοϊού, να τα άρουν. «Θέλουμε το τέλος της καραντίνας, τελεία και παύλα, σε αυτές τις Πολιτείες», τόνισε, λέγοντας πως η κατάσταση είναι καλή στις περιοχές όπου οι περιορισμοί έχουν αρθεί.