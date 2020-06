Πολιτική

Ο ΑΝΤ1 στον Έβρο: Σε αυξημένη επιφυλακή οι ελληνικές δυνάμεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενισχύονται οι περιπολίες κατά μήκος των συνόρων. Συλλήψεις μεταναστών που προσπάθησαν να βρουν πέρασμα προς την Ελλάδα.