Κορονοϊός: Συνεργεία του ΕΟΔΥ “σαρώνουν” την Ξάνθη (βίντεο)

Έκλεισαν πέντε σχολεία στον Βόλο, καθώς οι γονείς της εγκύου που βρέθηκε θετική, είναι εκπαιδευτικοί.​​

Δέκα κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ, συνεχίζουν για δεύτερη ημέρα, τους μαζικούς μοριακούς ελέγχους σε κατοίκους της Ξάνθης. Μόνο χθες, πήραν 1.400 δείγματα.

Στην περιοχή το τελευταίο διάστημα έχουν καταγράφει 7 κρούσματα, ενώ από την αρχή της πανδημίας η Ξάνθη είχε συνολικά 80. Σκοπός είναι να εντοπιστούν και να εξαλειφθούν τα κρούσματα στην περιοχή .

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Λάρισας νοσηλεύεται μια έγκυος γυναίκα και ο σύζυγος της που βρέθηκαν θετικοί στον ιό .Το ζευγάρι είχε έρθει σε επαφή με δυο άτομα που είχαν επιστρέψει πρόσφατα από την Γερμανία και φαίνεται πως δεν τήρησαν τη 14 ήμερη καραντίνα καθώς και εκείνοι βρέθηκαν σήμερα θετικοί στον κορονοϊό. Στο τεστ που τους είχε γίνει αρχικά στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν αρνητικοί. Και οι δυο νοσηλεύονται σε καλή κατάσταση .

Πέντε σχολεία στο Βόλο έκλεισαν για να γίνει απολύμανση καθώς οι γονείς της εγκύου είναι εκπαιδευτικοί.

Στη Νέα Καβάλα του Κιλκίς για γυναίκα από τη δομή μεταναστών που βρέθηκε θετική γέννησε χθες βράδυ. Το μωρό είναι αρνητικό, ενώ η δομή τέθηκε σε 14 ήμερη καραντίνα . Ο ΕΟΔΥ πήρε πάνω από 360 δείγματα από τη δομή .