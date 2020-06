Κόσμος

Διεθνής κατακραυγή για το “George Floyd Challenge” (βίντεο)

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η νέα τάση στο διαδίκτυο, με νεαρούς να μιμούνται τον τρόπο με τον οποίο πέθανε ο Τζορτζ Φλόιντ.​