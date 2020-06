Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών - Κορίνθου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις διαρκείας λόγω έργων. Σε ποια σημεία θα πραγματοποιηθούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πόσο θα διαρκέσουν.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα πραγματοποιηθούν στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, λόγω εκτέλεσης έργων.

Ειδικότερα στον H/Κ Μεγάρων, από τη χ/θ 38,500 έως τη χ/θ 39,500, περιοχής Δήμου Μεγαρέων, κατά το χρονικό διάστημα από 05-06-2020 έως 03-07-2020 και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, ως εξής:

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΦΑΣΗ:

Τον τοπικό αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας , από τη χ/θ 38,500 έως τη χ/θ 39,500 και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για την εκτέλεση των απαραίτητων προπαρασκευαστικών εργασιών.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.

ΦΑΣΗ Α:

Από τη χ/θ 38,715 έως τη χ/θ 39,170:

- Τη μετατόπιση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας προς τον αριστερό κλάδο και μικρό τμήμα του δεξιού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Τον αποκλεισμό βόρειου τμήματος του δεξιού κλάδου του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

- Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας (πλάτους3,25μ. η αριστερή και η μεσαία, 3,50μ. η δεξιά)

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, θα δημιουργηθεί μια είσοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ. 38,870 με λωρίδα επιβράδυνσης μήκους 60μ. και μια έξοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ. 39,170 με λωρίδα επιτάχυνσης.

ΦΑΣΗ Β:

Από τη χ/θ 38,715 έως τη χ/θ 39,170:

- Τη μετατόπιση των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας προς τον δεξιό κλάδο και μικρό τμήμα του αριστερού κλάδου του αυτοκινητοδρόμου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο.

- Τον αποκλεισμό νοτίου τμήματος του αριστερού κλάδου του αυτοκινητόδρομου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

- Τον τοπικό αποκλεισμό της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται ως εξής:

και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας (πλάτους3,25μ. η αριστερή και η μεσαία, 3,50μ. η δεξιά)

στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, θα δημιουργηθεί μια είσοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ. 38,870 με λωρίδα επιβράδυνσης μήκους 60μ. και μια έξοδος εργοταξίου, περί τη χ.θ. 39,170 με λωρίδα επιτάχυνσης.

ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΦΑΣΕΙΣ(μία ανά κατεύθυνση)

- Την απόδοση στην κυκλοφορία μίας (1) επιπλέον λωρίδας κυκλοφορίας (Λ.Ε.Α) στην κατεύθυνση αναμενόμενης κυκλοφοριακής αιχμής, ώστε να διατίθενται τρεις (3) λωρίδες κυκλοφορίας και η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.), είτε στην κατεύθυνση προς Κόρινθο (μία επιπλέον λωρίδα πλάτους 3,25 μέτρων) είτε στην κατεύθυνση προς Αθήνα (μία επιπλέον λωρίδα πλάτους 3,25 μέτρων), κατά τα χρονικά διαστήματα:

05-06-2020 έως 08-06-2020

12-06-2020 έως 14-06-2020

19-06-2020 έως 21-06-2020

26-06-2020 έως 28-06-2020

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.