Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Τουρκία

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή λόγω του μικρού εστιακού βάθους.

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία, κοντά στην Μαλάτεια, λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από το Ευρωμεσογειακό, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 7 χιλιόμετρα. Ο σεισμός έγινε επίσης αισθητός στην Σανλιούρφα και το Γκαζιαντέπ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν τραυματισμοί ή ζημιές.