Κοινωνία

Νίκος Χαρδαλιάς: Το μήνυμά του στους εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος (εικόνα)

Όπου φύγει - φύγει οι Αθηναίοι για το πρώτο τριήμερο μετά την καραντίνα και του “lockdown”. Τι ζητά από τους εκδρομείς ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας.

Μεγάλη ήταν η έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος μετά την καραντίνα και του “lockdown” που επιβλήθηκε στην χώρα προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊου.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, με μήνυμά του στα social media στους εκδρομείς, ζητώντας τους να μην ξεχάσουν τα μέτρα ατομικής προστασίας που έχουν υιοθετηθεί εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού.

«Αυτό το τριήμερο πολλοί θα επισκεφτούν τα χωριά μας, τα νησιά μας ή κάποιες από τις αμέτρητες ομορφιές της Πατρίδας μας. Ας συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας. Ας κρατάμε τις αποστάσεις, ας πλένουμε με αντισηπτικό τα χέρια μας και ας φοράμε μάσκες όπου επιβάλλεται και ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους που μπορεί να υπάρχει συγχρωτισμός» έγραψε στο Facebook ο Νίκος Χαρδαλιάς.

«Το να βγούμε νικητές από τη μάχη με έναν ιό που είναι σε ύφεση αλλά παραμένει αόρατος αφορά όλους μας και τον καθένα πολίτη ξεχωριστά! Μόνο έτσι θα περιφρουρήσουμε την μεχρι τώρα προσπάθειά μας και θα προστατεύσουμε τις οικογένειές μας, τους συμπολίτες μας, τις γειτονιές μας, τα χωριά μας, τις πόλεις μας, την ίδια μας την Πατρίδα...», κατέληξε