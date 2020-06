Κόσμος

Κορονοϊός: Ξεπέρασαν τις 40.000 οι νεκροί στη Βρετανία

Μειώθηκε ο αριθμός των νέων κρουσμάτων, σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η έκκληση του Υπ. Υγείας.

Έκκληση για δωρεά πλάσματος όσων έχουν ιαθεί από τον κορονοϊό και έχουν ήδη τα αντισώματα έκανε ο Βρετανός Υπουργός Υγείας Ματ Χάνκοκ, στη σημερινή ενημέρωση της κυβέρνησης για την πανδημία, και επεσήμανε ότι η εξέταση για αντισώματα μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του NHS για δωρεά αίματος και μεταμοσχεύσεων. Ο Υπουργός αναφέρθηκε στην επιστροφή του NHS σταδιακά στους κανονικούς του ρυθμούς και ζήτησε από τους επισκέπτες και τους εξωτερικούς ασθενείς να χρησιμοποιούν προστατευτικά προσώπου κατά την παραμονή τους στο νοσοκομείο, όπως και οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων που - δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της COVID-19 - να φορούν μάσκες.

Το σύνολο των θανάτων ασθενών με COVID-19 σε όλους τους χώρους ξεπέρασε τις 40.000, σύμφωνα με τα δεδομένα του Yπουργείου Υγείας. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 357 νέοι θάνατοι και το σύνολό τους έφτασε συγκεκριμένα τους 40.261. Χθες πραγματοποιήθηκαν πάνω από 200.000 διαγνωστικά τεστ και από αυτά 1.650 ήταν θετικά. Ο αριθμός των ασθενών με COVID-19 που εξακολουθούν να νοσηλεύονται είναι 7.080 και είναι μειωμένος κατά 15% σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κορονοϊού στην Αγγλία εμφανίζεται μειωμένος σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, κατά περίπου 2.500, σύμφωνα με νέα δεδομένα από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Με βάση τα αποτελέσματα εξετάσεων, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων μέσα σε ένα τυχαίο 24ωρο έπεσε στα 5.600 από τα 8.000.

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης στα θέματα της πανδημίας, Πάτρικ Βάλανς, δήλωσε σε ξεχωριστές τοποθετήσεις του ότι ο δείκτης αναπαραγωγής του ιού σε ορισμένες περιοχές της Αγγλίας, και συγκεκριμένα στα βορειοδυτικά, είναι αυξημένος πάνω από το 1, που σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες αυτές περιοχές θα αντιμετωπίσουν αυξημένα κρούσματα παρ’ όλο που στο σύνολο της Αγγλίας, ο δείκτης εξακολουθεί να βρίσκεται μεταξύ του 0,7 και του 1, και για το σύνολο της Βρετανίας ο δείκτης βρίσκεται μεταξύ 0,7 και 0,9.