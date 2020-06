Κοινωνία

Κλειστή η Ποσειδώνος για την εγκατάσταση πεζογέφυρας (βίντεο)

Σε ποιο σημείο θα μείνει όλη την ημέρα κλειστή για τα οχήματα η παραλιακή λεωφόρος. ΤΙ λέει ο Δήμαρχος Αλίμου στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Κλειστή θα είναι η λεωφόρος Ποσειδώνος λόγω εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης πεζογέφυρας έως τις 22.00 του Σαββάτου.

Μέχρι τότε, θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ως εξής:

Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Λ. Ποσειδώνος, περιοχής Δήμου Αλίμου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την Λ. Αμφιθέας έως το ύψος της συμβολής της με τον Α/Κ Λ. Αλίμου.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τα εξής εναλλακτικά δρομολόγια:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ:

Για Ι.Χ.Ε. κ.λπ. οχήματα (πλην βαρέων οχημάτων) κινούμενα από Πειραιά/ Φάληρο: Λ. Αμφιθέας – Ταξιαρχών - Λ. Καλαμακίου – Θεομήτορος - Λ. Κυθηρίων - Λ. Αλίμου.

(πλην βαρέων οχημάτων) κινούμενα από Πειραιά/ Φάληρο: Για βαρέα οχήματα (λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.) κινούμενα από Πειραιά/ Φάληρο: Λ. Αμφιθέας - Ταξιαρχών - Λ. Καλαμακίου - Θεομήτορος - Λ. Ιωνίας - Γεωργίου Παπανδρέου - Αγ. Δημητρίου - Επτανήσου - Λ. Αλίμου.

(λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.) κινούμενα από Πειραιά/ Φάληρο: Μέσω Λ. Αμφιθέας (όλα τα οχήματα) : Αγ. Βαρβάρας - Δαιδάλου - Λ. Καλαμακίου - Θεομήτορος - Λ. Κυθηρίων - Λ. Αλίμου.

: Μέσω Λ. Καλαμακίου (όλα τα οχήματα): Θεομήτορος - Λ. Κυθηρίων - Λ. Αλίμου.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ:

Για Ι.Χ.Ε. κ.λπ. οχήματα (πλην βαρέων οχημάτων) κινούμενα από Γλυφάδα: Λ. Αλίμου - Λ. Κυθηρίων - Θεομήτορος - Λ. Καλαμακίου - Αργολίδος - Αγ. Βαρβάρας - Λ. Αμφιθέας.

(πλην βαρέων οχημάτων) κινούμενα από Γλυφάδα: Για βαρέα οχήματα (λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.) κινούμενα από Γλυφάδα: Λ. Αλίμου - Βαλλιάνου - Καρναβία - Αγ. Δημητρίου - Γεωργίου Παπανδρέου - Λ. Ιωνίας - Θεομήτορος - Λ. Καλαμακίου - Αργολίδος - Αγ. Βαρβάρας - Λ. Αμφιθέας .

(λεωφορεία, φορτηγά κ.λπ.) κινούμενα από Γλυφάδα: Μέσω Λ. Αλίμου (όλα τα οχήματα) : Λ. Κυθηρίων - Θεομήτορος - Λ. Καλαμακίου - Αργολίδος - Αγ. Βαρβάρας - Λ. Αμφιθέας.

: Μέσω Λ. Καλαμακίου (όλα τα οχήματα) : Αγ. Βαρβάρας - Λ. Αμφιθέας.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ:

Για την εκτροπή της τοπικής κυκλοφορίας και της πρόσβασης των κατοίκων θα χρησιμοποιηθούν οι οδοί:

Κανάρη,

Αριστοτέλους

Μεταμορφώσεως Σωτήρος.

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από τρεις (3) σε μία (1) της Λ. Ποσειδώνος (ρεύμα προς Γλυφάδα), στο ύψος της Λ. Αμφιθέας, και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λ. Αλίμου, σε μήκος 200μ. πριν από την εκτροπή της κυκλοφορίας.

Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 40χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα της 400μ. πριν τη συμβολή με την Λ. Αμφιθέας (ρεύμα προς Γλυφάδα) και στη συμβολή με την Λ. Αλίμου (ρεύμα προς Πειραιά) έως τα 100μ. πριν τη συμβολή με την Λ. Αμφιθέας (ρεύμα προς Γλυφάδα) και τη συμβολή με την Λ. Αλίμου(ρεύμα προς Πειραιά).

Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Ποσειδώνος και στο τμήμα της 100μ. πριν τη συμβολή με την Λ. Αμφιθέας (ρεύμα προς Γλυφάδα) και στη συμβολή με την Λ. Αλίμου (ρεύμα προς Πειραιά).

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Ποσειδώνος στο τμήμα της 400μ. πριν τη συμβολή με την Λ. Αμφιθέας (ρεύμα προς Γλυφάδα) και στη συμβολή με την Λ. Αλίμου (ρεύμα προς Πειραιά).

Σταδιακός περιορισμός του αριθμού των λωρίδων κυκλοφορίας από δύο (2) σε μία (1) της Λ. Αμφιθέας στο ρεύμα προς Λ. Ποσειδώνος σε μήκος 70μ. πριν την εκτροπή.

Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας στα 30χλμ/ώρα για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Αμφιθέας και στο τμήμα της 200μ. πριν τη συμβολή με την Λ. Ποσειδώνος.

Απαγόρευση του προσπεράσματος για τα οχήματα που κινούνται στη Λ. Αμφιθέας και στο τμήμα της 200μ. πριν τη συμβολή με την Λ. Ποσειδώνος.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Θεομήτορος, στο ύψος των κόμβων Αγ. Δημητρίου και Λ. Ιωνίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.