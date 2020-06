Κοινωνία

Κορονοϊός: παράταση για την καραντίνα σε ΚΥΤ και δομές προσφύγων

Σε ποιες περιοχές και μέχρι πότε επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσης της επιδημίας.

Μέχρι και τις 17/06/2020 τέθηκε σε περιορισμό η κυκλοφορία των διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών στη δομή φιλοξενίας του Πολυκάστρου στη Νέα Καβάλα Κιλκίς, με κοινή απόφαση των υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Υγείας, Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, με όμοιες κοινές αποφάσεις, παρατείνονται, μέχρι και τις 21 Ιουνίου 2020, τα μέτρα κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στις δομές φιλοξενίας Ριτσώνα, Μαλακάσα και Κουτσόχερο Λάρισας, καθώς και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Τέλος, ισχύει, έως και τις 14/06/2020, o αυστηρός περιορισμός κυκλοφορίας στη δομή Κρανιδίου Αργολίδας.